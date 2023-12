Legna da ardere e cattivi presagi

In seguito all’aumento del prezzo del metano e del gasolio è tornato utile scaldarci con la ’legna da brusê’, la legna da ardere. Ma per far prendere bene i tronchi grossi bisogna partire con la ’mëza legna’, cioè la legna di fascina. A tal proposito ’un car d’legna’ corrispondeva a 200 fascine più quattro di regalo, ma incontrare un carro carico di legna grossa o sottile sembra fosse un presagio di malattia. Come altrettanto sfavorevole era ed è l’incontro con qualcuno che ’e’ vö fê dla legna’, vuol fare della legna, cioè vuol spaccare tutto. Comunque il fuoco di legna riscalda e fa compagnia. Più di tutti ’e’ zòc d’Nadêl’, il tronco di Natale, talmente grosso che deve bruciare da Natale all’Epifania.