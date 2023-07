L’eleganza di Polissena da Bagnacavallo

La bellezza, l’eleganza e la gentilezza di Polissena da Bagnacavallo sono testimoniate da un antico canto che si conclude con: "S’la va per strada con l’andar zintile, la par vinuta sia zo dal zile; s’la pasa in gröpa sóra a e’ su cavalle, l’è l’urnamento di Bagnacavalle" (Se va per strada con l’incedere gentile, sembra sia venuta giù dal cielo; se passa in groppa al suo cavallo, è l’ornamento di Bagnacavallo). Esistono più ipotesi sull’identità di Polissena che si rifanno al ’400. C’è chi sostiene sia la figlia di Gattamelata di Narni andata sposa ad un Brandolini, signore di Bagnacavallo; altri la identificano con la contessa Polissena Ruffo di Montalto di Calabria, moglie di Francesco Sforza, duca di Milano e signore di Cotignola.