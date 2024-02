"L’elettrico? Clienti molto soddisfatti"

Gianmarco Gamberini è il presidente di Sva Group, concessionario Volkswagen, Jaguar, Lando Rover, Sportequipe, Ickx. Perché il 2023 ha coinciso con la ripresa?

"Perché, a distanza di un anno e mezzo dalla pandemia, tutte le aziende fornitrici sono tornate a regime, consegnando le auto in 2-3 mesi".

Quali sono i modelli che hanno contribuito alla leadership?

"Di sicuro T Roc e T Cross. Nell’elettrico, la ID 3; mentre nel luxury, la Land Rover Defender. Le linee, l’originalità dei modelli, i contenuti di sicurezza e l’infoteinment all’avanguardia, sono i motivi del successo".

Che anno sarà il 2024?

"Rispetto al 2019 avremo un calo del 30%. Inoltre, molte case hanno cambiato i contratti, da concessionari ad agenzia. Ormai, il sistema di vendita, si basa tutto su programmi finanziari, che tutelano il valore nel tempo dell’autovettura, dando sicurezza al consumatore, e fidelizzando il cliente al marchio".

Il mercato dell’elettrico e dell’usato?

"L’elettrico è stato demonizzato in maniera esagerata. La nuova tecnologia è stata introdotta con l’atteggiamento sbagliato, volendolo imporre, senza preparare le infrastrutture. La maggior parte dei nostri clienti ‘elettrici’ sono molto soddisfatti e non tornerebbero indietro. L’usato? Giocherà un ruolo fondamentale. Per questo, noi di Sva stiamo investendo molto. Tutte le vetture vengono gestite da un’officina dedicata, che esegue 110 controlli".

ro.ro