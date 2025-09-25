’L’elisir d’amore’ al teatro Masini. In scena il melodramma italiano

Torna l’opera lirica al Teatro Comunale Angelo Masini di Faenza. Lo farà sotto il segno dell’azienda olivicola Terra di Brisighella, che da pochi giorni ha stretto una collaborazione con il pianista e baritono Raffaello Bellavista (al centro in foto), designandolo brand ambassador. L’artista lughese è il direttore artistico dello spettacolo “L’elisir d’amore”, in programma domani alle 20.30. Il capolavoro del melodramma italiano “L’elisir d’amore” è stato scelto per la sua miscela di comicità, romanticismo e arie celebri, perfette per festeggiare il ritorno della grande musica dal vivo in uno degli spazi storici più preziosi di Faenza.

La produzione vanta un cast artistico di alto livello, con interpreti di fama internazionale e un’orchestra di professionisti: Danilo Formaggia, tenore vincitore del Premio “Enrico Caruso” con debutti alla Scala; Yao Bohui, soprano formatasi in Italia e acclamata in Europa e Asia; Marzio Giossi, baritono pluripremiato con una carriera internazionale di oltre trent’anni; Raffaello Bellavista, baritono e pianista noto per la sua presenza scenica e riconosciuto con il premio Eccellenza Italiana; Annalisa Monaco, soprano.

La direzione musicale è affidata a Stefano Giaroli con l’Orchestra delle Terre Verdiane, mentre i cori saranno la Corale Bellini di Budrio e la Corale Quadrivium di Medicina, diretti da Paola Del Verme. La regia è di Alessandro Brachetti, le scenografie sono curate dall’Associazione I Mimi della Lirica di Ravenna e i costumi da Arte Scenica, realizzati con cura e fedeltà storica. Il manifesto è stato realizzato dal pittore Filippo Maestroni. Biglietti disponibili sul circuito VivaTicket o la sera dell’evento al botteghino da un’ora prima dello spettacolo.