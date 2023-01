"L’elisir di lunga vita? Leggere tanti libri"

Coniugi da record alla biblioteca comunale ‘Maria Goia’ di Cervia con 361 libri presi in prestito nel 2022. Si tratta di Daniela Pucci e Paolo Gardelli, sposati da 51 anni e, lo si sarà capito, grandi amanti della lettura. In biblioteca si reca quasi sempre Paolo, anche per sollevare dall’impegno la moglie che, ogni tanto, ha qualche difficoltà a muoversi. Insomma, una tappa affettuosa - quasi quotidiana - quella alla biblioteca; un rito per trovare sempre un libro e passare insieme il tempo: coltivando una passione, imparare cose nuove, alimentare la curiosità o, semplicemente, rileggere pagine già conosciute, ma con uno sguardo nuovo. E poi le discussioni che arrivano dopo, ciascuno che racconta cosa ha tratto da quelle pagine, confronti con altri libri e suggerimenti da poter dare in qualche occasione ad altre persone.

"Amiamo entrambi la lettura, un piacere ereditato dai nostri genitori. Ci piace sfogliare le pagine, sentire la musica delle parole nel fruscio della carta". I gusti (comuni a tutti e due) sono sempre più o meno gli stessi: gialli, thriller, narrativa un po’ originale come quella di Ilaria Tuti, Cristina Cassar Scalia o Alice Basso. Decine libri e tanti generi, anche perché ogni giorno è diverso. A volte si ha bisogno di alimentare la propria cultura, altre volte si desidera solo un po’ di leggerezza. Altre volte, un po’ di suspense non guasta. Sarà anche questo uno dei segreti per restare insieme una vita? "Sicuramente è un passatempo che unisce la coppia, poiché ci si rilassa chiacchierando sulle letture fatte e favorisce anche la socialità: per esempio ne parliamo con gli amici e con i soci della nostra Libera Università per Adulti di Cervia. Ringraziamo la dottoressa Brunella Garavini, responsabile della biblioteca comunale, perché dà ottimi consigli e ci consente di soddisfare il nostro piacere, considerando che abbiamo la casa già strapiena di libri e che, oggi, l’acquisto è diventato un po’ pesante: i prezzi sono molto alti!". Ma non solo un segreto per tenere unita la coppia perché, prima di tutto, Daniela e Paolo sono due voracissimi lettori. Da loro, quindi, può arrivare anche qualche consiglio sulla lettura. E se un libro non vi piace lo abbandonate o lo finite lo stesso? "Se un libro non ci piace, ci sforziamo quasi sempre di finirlo, pensando ’Beh, avrà pur voluto dire qualcosa!’". Una coppia che legge, tanto e da sempre. Ai giovani, lettori e non, un consiglio vogliono però lasciarlo: "A loro consigliamo di leggere prima di tutto i classici per poter scoprire poi quale genere può attirarli". Soddisfazione anche per la biblioteca che, a Cervia, si conferma un luogo non solo di cultura ma anche di socialità e punto fermo per la collettività. Un consiglio: un salto in biblioteca può essere una bella occasione per scoprire cose nuove. Questo ci insegnano Daniela e Paolo.

Ilaria Bedeschi