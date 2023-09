L’elogio della Cisl ai vigili del fuoco

"A distanza di ormai 3 mesi dalla drammatica emergenza che ci ha riguardato direttamente nelle nostre zone, la Fns Cisl di Ravenna esprime un sentito ringraziamento a tutto il personale del comando dei Vigili del fuoco che a vari livelli si è adoprato, talvolta anche oltre i limiti consentiti dal profilo umano e professionale, nella continua opera di soccorso alla popolazione ed ancora oggi, nella importante fase di ripristino per riportare il nostro territorio alla normalità che auspichiamo possa essere raggiunta quanto prima". Lo si legge in una nota del sindacato, che aggiunge: "In questa emergenza che ha colpito duramente il nostro territorio, abbiamo fortemente apprezzato come il personale abbia risposto con forza e grande spirito di abnegazione anche in quei momenti dove oltre all’alluvione, si sono aggiunti interventi per grossi incendi che hanno messo a dura prova il nostro dispositivo di soccorso, già oberato di richieste di intervento. Si è lavorato duramente e a testa bassa in mezzo ad acqua e fango, tutti consapevoli del rischio, ma c’era da portare soccorso alla popolazione".