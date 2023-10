L’emergenza alluvione sul palco

È in programma stasera alle 21 al teatro Rasi l’iniziativa organizzata da Ravenna Centro Storico per portare nuovamente l’attenzione su un’emergenza che non ancora finita, tanto più che ci sono ancora persone alluvionate fuori casa. La serata, con il patrocinio del Comune di Ravenna si svolgerà grazie alla disponibilità dell’Accademia degli Effimeri, un gruppo di attori amatoriali del territorio di Russi sorto nel 2018 i cui componenti hanno la comune passione per il testo teatrale. A aiutarli è Luca Maggiore, cantautore, doppiatore e attore teatrale. La serata proporrà alla città una divertente commedia comica dal titolo ’Doc’ la cui regia e trasposizione teatrale originali sono del maestro Luca Maggiore.

Nella performance, reciteranno Laura Francesconi, Cristina Cimatti, Elisabetta Scarpa, Sabrina Santolini, Filippo Lucarelli, Sergio Venturi e Davide Casadio. Non solo, durante la serata verrà brevemente presentato, e sarà possibile acquistarlo, il libro ‘Anime del fango’ di Luca Giacomoni, un’opera che racconta con foto e testimonianze dirette di alcune delle persone colpite dall’alluvione, un’esperienza che ha segnato così profondamente la vita di tanti romagnoli.

Luca Giacomoni, autore del libro che ha provveduto a stampare a proprie spese, ed i cui proventi della vendita verranno devoluti agli alluvionati, sarà presente sul palco.

Biglietti disponibili solo in prevendita chiamando l’associazione al 349.6570010.