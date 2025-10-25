L’emozione delle amiche di sempre: "E’ arrivato il tuo momento baby"

Quando si accendono i riflettori e la loro amica inizia a cantare in diretta tv a X Factor, il loro cuore batte forte e il respiro sembra fermarsi. E’ come se tutti fossero sul palco a esibirsi con Michelle. A tifare per la riccionese sono le amiche di sempre, Mary Mulazzani, Martina Ruggeri e Kamilla Nenastina, alle quali si è poi aggiunto Roger. Il sogno di Michelle è diventato il loro sogno. "La conosco dalla prima elementare, già allora amava coltivare il suo talento cantando _ racconta Mary _. Eravamo in classi diverse, ma ci siamo ritrovate insieme nel coro Le Allegre note, diretto da Fabio Pecci. Nel tempo abbiamo condiviso tantissimi percorsi, fino a formare con lei uno staff. Essendo giornalista e scrittrice, oltre a essere la sua referente per X Factor, mi sono confrontata con lei su vari brani. Kamilla, compagna di liceo è diventata la sua fotografa e Martina le fa i tatuaggi e si occupa dell’estetica. Tutte insieme abbiamo giocato anche a calcio.

L’emozione per Michelle è tanta. "Al suo ritorno dall’esperienza fatta a Roma, per circa un anno ho condiviso lo stesso appartamento. Facevamo le prove con microfono e computer, senza sapere che sarebbe nato tutto questo, perché Michelle, così genuina, temeva i talent. Non pensavamo potesse raggiungere questo traguardo. Giovedì l’ho seguita in studio a Milano con i genitori e la sorella". "Il progetto di Michelle ci coinvolge a pieno, dal giorno zero _ dice Kamilla _. Nel tempo ci siamo perse e ritrovate, ma non abbiamo mai smesso di volerci bene. Ora stiamo vivendo un miracolo. Conoscendo la mia propensione artistica per la fotografia, che sta diventando il mio lavoro, mi ha affidato questa parte importante. L’attendiamo a casa, ci manca molto, ma nella speranza che abbia successo, preferiamo attendere ancora". Fa un gran tifo anche Martina che rivolta a Michelle scrive: "E’ arrivato il momento baby! Stai per salire sul palco che fa tremare le gambe, ma anche brillare gli occhi con tutto il tuo fascino, la tua voce e la tua bellezza. Sono fiera di te, ti voglio bene. Fin da bambine inseguivano il pallone e guardaci ora! Io con i miei aghi, tu con la tua voce".

Nives Concolino