L’Emporio Bianchi riapre dopo due anni

Chi non ricorda il righello e la penna bianchi con la scritta rossa che venivano regalati ogni anno agli studenti cervesi? Un ricordo che appartiene a molti, un piccolo dono che si aspettava da mettere nello zaino. E la buona notizia è che l’Emporio Bianchi di Tagliata riapre. La storica attività in viale Sicilia, che ha accompagnato generazioni di cervesi e turisti, spalancherà di nuovo le sue porte domani e festeggerà l’inaugurazione con tutti i clienti e le autorità sabato 24 alle 17. Un negozio per ogni attività: giocattoli, cartolibreria, articoli da regalo, edicola, profumeria e pelletteria. E poi i libri di scuola da ordinare per il rientro di settembre, quaderni, penne e astucci. Un luogo che riporta indietro nel tempo per chi lo ha frequentato, un ricordo con cui si torna al tempo delle prime lezioni e compiti e delle vacanze. Un’attività punto di riferimento per la comunità, l’Emporio Bianchi apre i battenti nel 1970 grazie a Sergio Bianchi, che insieme ai genitori e alla moglie Pina, provenendo da una famiglia di ortolani, decide di avviare questa nuova attività, che ben presto diventa un punto di riferimento per Tagliata e per tutta Cervia, estivo, durante la stagione turistica, ma anche invernale, basti pensare al servizio fornito alle scuole del territorio, con i mitici righelli, i calendari e le penne, "che venivano stampati e regalati in migliaia di esemplari, come tangibile segno di riconoscimento per l’affetto e la fiducia dimostrata", spiega il genero Yano Giovannini. Dal 1970 l’avvenuta dell’Emporio Bianchi si allunga fino al 2023, quando la saracinesca si è abbassata, lasciando la comunità ‘orfana’ di una ‘istituzione’ del commercio. "Ecco, sono queste le parole chiave del servizio che l’Emporio ha sempre fornito nei decenni: affetto e fiducia, un servizio sempre pronto e disponibile, un perno della comunità cervese tutta", prosegue Yano Giovannini. Nel 2016 il subentro del figlio Loris, che si è protratto fino al settembre del 2023, con la chiusura al pubblico per diverse scelte di vita familiari.

Il territorio ha sofferto molto di questa chiusura, venendo meno un cardine di assoluta centralità per Tagliata, e questo ha spinto Bianchi, con i suoi 80 anni di tutta energia, e la sua famiglia, a darsi da fare per trovare una realtà credibile che potesse dare continuità a questa esperienza, che oggi si è presentata ed è pronta ad una nuova avventura, con i valori di sempre e tante energie nuove. Non appena si è diffusa la notizia della riapertura, via social e di persona, sono state innumerevoli le persone, residenti, turisti, amanti di questa piccola ma accogliente località, che si sono manifestate felici e desiderose di ritrovare un punto di riferimento fondamentale.

Insomma, ancora poco e Tagliata ritroverà un’altra delle sue attività storiche aperta insieme ai suoi servizi importanti per residenti e turisti della località.

Ilaria Bedeschi