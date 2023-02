"L’entusiasmo dei ragazzi, motore per il progetto"

Mauro Mambelli, presidente di Ascom Confcommercio Ravenna: cosa c’è da aspettarsi dall’edizione 2023 del ‘Campionato di giornalismo. Cronisti in classe’?

"Anzitutto di trovare tanti giovani desiderosi di mettersi alla prova con la scrittura e con il racconto del quotidiano, un modo per riflettere sull’attualità ma anche per scoprire nuove attitudini che si possono rivelare preziose per il futuro. Poi, un definitivo ritorno alla normalità e quindi a tutte le attività in presenza, premiazione inclusa, dopo le ultime edizioni in qualche modo influenzate dal Covid".

Cosa ha cambiato la pandemia e cosa, al contrario, non ha cambiato affatto?

"L’entusiasmo dei ragazzi è sempre stato un grande motore dell’iniziativa, anche nei momenti più difficili caratterizzati dalla didattica a distanza. Così come il loro lavoro, nel complesso, è sempre stato ottimo con tanti argomenti affrontati in modo interessante e maturo. Con il Covid abbiamo riscoperto un po’ tutti l’importanza di stare all’aperto, tant’è che le premiazioni si sono svolte con successo nel giardino di Confcommercio anziché come di consueto nella cornice di Palazzo dei Congressi, la prima volta in forma ridotta, con pochi rappresentanti, la seconda in modo più partecipato".

State quindi valutando se organizzare nuovamente le premiazioni all’aperto?

"Sì, non lo escludiamo. Quella che doveva essere una soluzione di ripiego è stata molto apprezzata".

I giovani da sempre sono al centro delle iniziative di Ascom Confcommercio. Quali servizi offrite?

"Da sempre, sia nell’ambito del commercio che del turismo, abbiamo servizi mirati che hanno l’obiettivo di stimolare le nuove generazioni a portare avanti le loro idee, per favorire quel necessario ricambio generazionale. Basti pensare alla presenza, per esempio, accanto a Federalberghi di Federalberghi Giovani, oppure al gruppo dei Giovani Ristoratori… In più proponiamo tariffe agevolate per nuove imprese, quote associative differenziate per i primi anni e linee di credito pensate per coloro che non hanno dietro le spalle forti, come si suol dire".

Che messaggio le piace trasmettere ai giovani che ogni anno conosce in occasione di questa iniziativa?

"Un messaggio di speranza e positività, come si addice alle nuove generazioni. Mi piace sempre ricordare che fra di loro potrebbe esserci il futuro presidente di Ascom Confcommercio, che il commercio e il turismo hanno bisogno di loro, malgrado la difficile congiunta economica".

Cosa porta molti giovani a non voler continuare l’attività di famiglia?

"Spesso il desiderio di intraprendere lavori più innovativi. Ma il nostro compito è proprio far capire loro che le due cose non si escludono, ossia che si può portare avanti un’attività storica ma proiettandola nel futuro. I giovani devono essere i promotori e protagonisti di un percorso positivo di cambiamento, hanno la forza e l’energia per cambiare in meglio il futuro e crearsi lo spazio che serve loro".

Questo è un momento complicato in cui molti commercianti vedono ‘nero’…

"Ed è comprensibile… Ma i giovani devono capire che tutto può risolversi perché, se un tempo i cambiamenti erano lenti e graduali, oggi sono più repentini e quindi è necessario affrontarli con lo spirito giusto, guardando sempre avanti".

Roberta Bezzi