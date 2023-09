Leon d’Oro, quest’anno il premio va all’insegnante Vito Sami e allo chef Mauro Fabbri

Questa sera alle 21 alla sala Kiss del Circolo ’I Fiori’ in via Di Sopra 4, in occasione della Settimana dell’ospitalità e in presenza delle autorità, saranno consegnati i riconoscimenti del 51° Premio Leon d’Oro, assegnato ogni anno a faentini che si siano distinti in settori sociali, culturali e sportivi. Quest’anno saranno premiati Vito Sami insegnante di ruolo in scienze motorie e sportive, attuale presidente della Pallamano Romagna, e Mauro Fabbri chef executive pluristellato. Sarà poi assegnato anche il Premio Ceramica Sport a un neodiplomato del Liceo Artistico Torricelli – Ballardini. Purtroppo, visti i problemi organizzativi dovuti all’alluvione, la 26^ edizione del Concorso nazionale di pittura contemporanea intitolato a Giovanni Romagnoli è stata rinviata al 2024.