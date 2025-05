Leonardo, la giovane promessa romagnola

Un’altra volta la piccola frazione di Reda si rende protagonista grazie ad un suo atleta: il giovane difensore faentino, Leonardo Venturelli, si ritrova all’età di 15 anni ad essere uno dei migliori fra i suoi coetanei. Le prime chiamate sono arrivate all’età di 12 anni, mentre la sua carriera è iniziata alla Virtus, dove è cresciuto molto lavorando sodo. La prima squadra interessata al giovane Venturelli è stata il Bologna, con la quale però non ha continuato il suo percorso, perché dopo poco è stato chiamato dal Cesena. Questa esperienza in particolare, lo ha illuminato tecnicamente. Il giovane Leo ha iniziato nel migliore dei modi, con la voglia di arrivare in alto. Passo dopo passo Leo si ritrova ora ad essere una star del Cesena, sta crescendo molto, tanto che nelle ultime partite è riuscito a segnare un gol importantissimo per la sua squadra.

Nonostante la sua grande passione per lo sport e il suo impegno nelle attività sportive, i suoi professori della scuola media lo ricordano come un alunno modello, non solo nello studio, ma anche per la determinazione e la voglia di non mollare MAI!!!

A dimostrazione di questo, oltre alla carriera calcistica, questo giovane talento frequenta il Liceo Scientifico Sportivo a Faenza. E’ un calciatore promettente, tanto che diverse voci, seppur ancora non confermate, parlano di possibili sponsor. La strada è ancora lunga, ma siamo sicuri che farà ancora parlare di sè e magari lo ritroveremo sugli schermi televisivi.