Leone, un sedicenne prodigio del violino. Oggi incanterà la sala Corelli del teatro Alighieri

Alle 17 di oggi, nella Sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna, nell’ambito della rassegna ’Autunno musicale 2025’, avrà luogo uno dei concerti più attesi quello del giovane violinista Leone Pini. Il pubblico ravennate ha già’ potuto ascoltare questo giovanissimo talento nelle manifestazioni svolte dalla Scuola Italiana d’Archi l’estate scorsa alla biblioteca Classense sotto la guida del maestro Stefano Pagliani, per anni indimenticato primo violino di spalla nella Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, e oggi direttore d’orchestra e scopritore di talenti.

Leoni Pini ha appena 16 anni, e originario di Firenze oltre che con il maestro Pagliani ha studiato con Marco Fornaciari, Ilya Grubert, Marc Messenger e Addison Teng. Ha già’ vinto diversi concorsi in Italia e all’estero e suona su un prezioso violino di scuola italiana del XVIII secolo messogli a disposizione da Christine Geissman Michelucci.

La rassegna ’Autunno musicale’ quest’anno è particolarmente dedicata alle trascrizioni per pianoforte di grandi brani sinfonici e quindi il concerto di oggi presenta una delle pagine più amate della letteratura sinfonica: il ’Concerto in re maggiore per violino e orchestra’ di Ciaikovsky, che sarà accompagnato dal pianista Ludovico Falqui Massidda. Completa il programma la ’Carmen Fantasie’ di Franz Waxman.

La manifestazione è organizzata dalla Cooperativa Emilia-Romagna Concerti con i contributi del Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna e Comune di Ravenna. I biglietti costano 5 euro e possono essere acquistati presso la biglietteria del teatro Alighieri oppure sul sito www.teatroalighieri.it.