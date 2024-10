L’epicentro dei disastri: "Colpa dell’Adriatico che ha raggiunto addirittura i 31 gradi"

di Filippo Donati

La Romagna è veramente l’epicentro europeo dei cataclismi dovuti al cambiamento climatico? Fra i tanti che tentano di dare una risposta a quello che è ormai il sentire comune di molti italiani, dopo la quarta alluvione abbattutasi sul territorio regionale, è Pierluigi Randi, meteorologo per Emilia Romagna Meteo.

Professor Randi, c’è qualcosa di vero in questa percezione? L’Emilia Romagna è l’epicentro della crisi climatica?

"I quattro fenomeni cui abbiamo assistito nell’ultimo anno e mezzo sono un qualcosa di inedito per le rilevazioni che la scienza possiede. Lo dicono i numeri: 400 millimetri di pioggia sommando i due eventi 2023, poi un altro evento da 300 millimetri a settembre e infine l’alluvione di Bologna di due giorni fa, con nuovi picchi poco sotto i 200 millimetri di pioggia. Purtroppo non siamo i soli ad essere travolti dagli effetti del cambiamento climatico, vedesi quanto accaduto in altre regioni d’Italia o, appena un mese fa, in tutta l’Europa centro-orientale".

Se dovessimo indicare uno specifico romagnolo in queste quattro alluvioni, dovremmo puntare il dito contro l’Adriatico?

"Nel caso delle ultime due alluvioni sì: è il mare più caldo l’elemento che lega le maggiori temperature e i fenomeni estremi. Quest’estate l’Adriatico ha sfiorato i 31 gradi: temperature non più solo tropicali, ma equatoriali, di cinque gradi superiori alla quota di 26 gradi che sarebbe normale per il nostro mare, un valore abnorme. Una quantità di calore supplementare che il mare disperde quando le temperature si abbassano, tra la fine dell’estate e l’autunno. Ma quel rilascio avviene con tassi di evaporazione inediti rispetto al passato: quel vapore acqueo viaggia con le correnti d’aria, le quali, incontrato l’Appennino, sono costrette a risalire l’atmosfera, scaricando in forma di pioggia l’acqua che trasportavano. Ecco spiegata la maggiore fra le cause delle due alluvioni di quest’anno".

E per quanto riguarda quelle del 2023?

"In quei due eventi le quantità di aria dalla temperatura anomala arrivarono rispettivamente dalla penisola iberica e dal Nordafrica, e l’aria più calda, come sappiamo, trattiene più acqua: benché quei fenomeni abbiano avuto origine lontano dalla Romagna, a pagarne le conseguenze fu il nostro territorio; un’atmosfera più calda mette a rischio chiunque. Le quattro alluvioni hanno però un comune denominatore: lo spostamento verso il nord Europa dell’alta pressione che dovrebbe risiedere fra Azzorre e Mediterraneo. Un’area, quest’ultima, che rimane così ‘scoperta’, attirando perturbazioni dalle altre direzioni. Noi meteorologi le chiamiamo ‘situazioni di blocco’: se questo blocco perdura per giorni o settimane, come accaduto l’anno scorso, o si ripete a breve distanza, come successo nell’ultimo mese, può dare origine a vari fenomeni estremi".

Dobbiamo abituarci a un Mediterraneo e a un Adriatico più caldi?

"I modelli climatici ci dicono che le lunghe stagioni secche e i brevi periodi piovosissimi diventeranno la norma. Gli effetti sono molti: la maggiore quantità di acqua che le correnti possono trasportare è anche all’origine delle recenti grandinate devastanti. A essere aumentata in quel caso non è la frequenza delle grandinate, ma lo spessore dei chicchi, alimentati appunto da quelle quantità di acqua in più".