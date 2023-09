L’eredità di Marescotti a teatro Sul palco a Russi lo spettacolo ’Nudi’

Alle 21 di stasera al Teatro comunale di Russi (via Cavour 10), andrà in scena la Compagnia del Baccano con lo spettacolo “Nudi”. Sul palco otto giovani attori: Alex Bagnari, Alex Pistone, Alice Casadio, Chiara Penserini, Edoardo Liverani, Federico Valentini, Giorgia de Bastiani, Massimiliano Farina. Sono ex allievi delle ultime edizioni dell’Accademia Teatrale, guidata Ivano Marescotti, che affronteranno con ironia tematiche legate alle relazioni umane, in un crescendo di umorismo e spunti di riflessione per il pubblico. E’ stato lo stesso Marescotti a curare la regia di “Nudi” fino agli ultimi giorni della sua vita, affiancato da Giorgia De Bastiani. La rappresentazione teatrale si aprirà con una pièce che vede un conflitto familiare nascere da un banale scherzo. Ingresso 15 euro; info e prenotazioni 3386418161 - 3280126247.