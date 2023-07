L’eredità di monsignor Tonini "Era un nostro fratello"

di Aldo Preda*

Ersilio Tonini si definiva "fratello di umanità" dei ragazzi tossicodipendenti che ospitava nel palazzo arcivescovile, con i famigliari dei martiri della Mecnavi, con gli indios Yanomami del Brasile, che aveva visitato a nome del Papa, con gli ospiti dell’Opera Santa Teresa di Ravenna, dove aveva vissuto dalla sua venuta a Ravenna nel 1975, alla salita nella Gerusalemme celeste, dieci anni fa.

Al Papa ed alla Curia romana per gli esercizi spirituali predicati nel febbraio 1991, aveva parlato degli anticlericali romagnoli, spiegando anche che "Ravenna non è la sacrestia d’Italia", della testimonianza di Benigno Zaccagnini e della santità di don Giovanni Minzoni. Una Chiesa, la sua, sempre più grande, sempre più accogliente, sempre più moderna, una Chiesa protagonista nell’amore per uomini e donne del nostro tempo. Una Chiesa che nella messa di Natale, celebrata con la comunità dei tossicodipendenti e le loro famiglie, fa commentare il Vangelo al sindaco comunista, Giordano Angelini; lì c’erano quei giovani che in Cattedrale a Ravenna presenta a Giovanni Paolo II nel maggio 1986: "Padre Santo, vi presento, i tesori della Chiesa di Ravenna". Un fratello di umanità uscito dalla sacrestia, che ha indicato ai romagnoli un tessuto comune di valori su cui incontrarsi, un riferimento non solo per la comunità raccolta nelle Chiese, ma per tutti, credenti, non credenti, diversamente credenti, cioè per quello che lui definiva l’intero popolo di Dio.

Per i suoi 90 anni il consiglio comunale lo proclamò cittadino onorario, onorificenza mai concessa ad un vescovo ed il sindaco Mercatali nel consegnargliela lo definì "il parroco di tutti noi".

Entrando a Ravenna, come vescovo, chiese che tutti i ravennati, credenti o no, lo considerassero un parente stretto, un fratello da sempre.

Così lo ricordano i ravennati: un vescovo della speranza per tutti.

*Già parlamentare de ’L’Ulivo’