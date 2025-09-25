L’eredità di Randolfo Pacciardi. Un gruppo per analisi e iniziative

Comandante della Brigata Garibaldi nella guerra civile spagnola, poi ministro della Difesa al fianco di De Gasperi, contribuì all’entrata dell’Italia nel patto Atlantico. Anche lo storico dirigente del Pri poi fondatore dell’Unione democratica per la nuova repubblica Randolfo Pacciardi (1899-1991) avrà il suo centro studi. Nel mese di agosto, è stato fondato il gruppo nazionale del Centro studi Randolfo Pacciardi - L’uomo che sognava la Nuova Repubblica, con sede organizzativa a Forlì e due sedi di rappresentanza, una a Roma e una Riccione. Il gruppo nazionale è composto da Massimo Merendi, coordinatore delle iniziative, e i due presidenti Marcello Luciano Rivizzigno e Alessandra Ascari Raccagni. Nei giorni scorsi, è stato definito anche un gruppo ravennate che si occuperà di realizzare le iniziative culturali sul territorio.

"Il centro – spiega Merendi – nasce con l’idea che Pacciardi, a modo suo, incarni l’ultimo combattente risorgimentale. Ha sempre cercato di essere all’avanguardia con sue le battaglie, andando anche a sbattere e scontrandosi con il partito. Cercheremo di approfondire la sua storia, che tiene insieme il mondo repubblicano, liberale e libertario. Non è un’iniziativa partitica ma culturale e politica". "Pacciardi – aggiungono i presidenti Rivizzigno e Ascari Raccagni – fu amico di Hemingway, che si ispirò a lui per alcuni personaggi. Oltre a ricordare la persona, vogliamo dare spazio a un confronto politico senza preconcetti sui suoi temi, che ancora oggi risuonano: dall’atlantismo, al presidenzialismo, fino alla difesa comune. Tutto questo per non perdere l’abitudine alla tradizione laica di analizzare gli avvenimenti con spirito critico e aperto al confronto". Il gruppo ravennate sarà guidato dalle coordinatrici Selvaggia Montanari e Sabrina Fehri e avrà come presidenti il repubblicano Bruno De Modena e il liberale Giannattista Barbanti. Anche Vittorio Squassoni farà parte del direttivo. Il Centro studi darà vita anche a un periodico che si intitolerà ’Primula. Giornale di ispirazione repubblicana, liberale e libertaria’, con inserti dei gruppi locali e aperto alle opinioni dei cittadini. Sarà distribuito gratuitamente in edicola e tramite abbonamenti in tutta la Romagna.