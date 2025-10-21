L’eredità di Zaccagnini: "Grande esempio morale. La passione per la politica nella vita di ogni giorno"

Nel decennale dell’associazione a lui dedicata, ieri Ravenna ha ricordato Benigno Zaccagnini con un incontro pubblico nella sede di Confcooperative. Un appuntamento partecipato e denso di emozione sul politico ravennate che fu segretario della Democrazia Cristiana, deputato, senatore, ministro e dedicato alla sua eredità morale che continua a parlare al presente. Ad aprire i lavori è stato il presidente Roberto Mariani, che ha ripercorso il cammino dell’associazione nata nel 2015 su iniziativa di Romano Argnani e di un gruppo di amici: "In questo decennio abbiamo cercato di trasmettere ai giovani l’esempio di una politica ispirata al servizio del bene comune. È il modo più autentico di custodirne l’eredità".

Nel suo saluto, il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni ha citato la lezione civile e morale di un uomo che ha saputo incarnare la politica come responsabilità: "Zaccagnini ha dimostrato che si può essere forti nella mitezza. La sua vita è la prova che la politica è un atto di comprensione verso le persone per fare il loro bene, dove la polis è una comunità di cittadini con un forte senso di solidarietà".

Antonio Patuelli, presidente de La Cassa di Ravenna e dell’Abi, ha offerto un ritratto di Zaccagnini ripercorrendone il quadro esistenziale negli anni dell’elezione a consigliere comunale e a componente dell’Assemblea costituente dal giugno ’46 al dicembre ’47, "tra i mostri sacri della nostra Costituzione come Luigi Einaudi e i giovani tra cui Aldo Moro. Nel suo partito vi era energia intellettuale". "Il mio ricordo di Benigno – ha affermato – è forte, è un ricordo soprattutto di principi etici e dell’impegno di una vita per cercare di realizzarli".

Il richiamo all’etica è stato condiviso anche dal prefetto Raffaele Ricciardi: "I principi morali valgono per tutti indipendentemente dal credo politico o religioso". Zaccagnini e Mazzavillani, due famiglie unite, in cui i giovani sono cresciuti insieme. E così sono state la figlia Livia e Cristina Mazzavillani Muti a raccontarne gli aspetti privati. "Nonostante il peso delle responsabilità – ha detto Livia Zaccagnini – non era mai diviso tra il pubblico e il privato: la stessa passione che metteva nella politica la portava nella vita di ogni giorno, con affetto e attenzione per tutti e per la sua città".

Non è mancato un raffronto tra passato e presente: "Era capace di ascolto, una qualità che abbiamo il dovere di coltivare nei giovani", ha sottolineato Cristina Mazzavillani Muti, che ha parlato della sensibilità culturale di Zaccagnini: "Credeva nel valore dell’arte come strumento di coesione".

Ed ecco il colpo di scena, con la comparsa di un burattino, Fagiolino, creato da Giordano Mazzavillani che con Benigno Zaccagni condivideva la passione per il teatro di figura. Lo studioso e giornalista Pericle Stoppa ha intrecciato memoria storica e riflessione civile, per l’uomo che "ha vissuto la politica come esercizio di responsabilità. Credeva nella libertà non come privilegio, ma come dovere verso gli altri, un esempio raro di coerenza che rappresentò i valori della Democrazia Cristiana, condannando le manifestazioni intolleranti che sono fascismo anche se di colore diverso".

Maria Vittoria Venturelli