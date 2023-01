‘L’erranza del migrare’ In mostra l’archivio fotografico di Masotti

Venerdì, alle 17.30 presso la biblioteca Oriani, via Corrado Ricci 26, ci sarà la presentazione dell’Archivio fotografico e documentale di Maurizio Masotti, presidente di Tracce Migranti ODV- www.nuovetracce.org. Si tratta di un percorso iniziato nel 1998 e che ha avuto come ultima tappa il 31 dicembre scorso, con la Ocean Viking che ha sbarcato 113 naufraghi a Porto Corsini in fuga dalla Costa d’Avorio, Nigeria e Camerun.

La mostra sarà aperta da venerdì al 27 gennaio, presso il chiostro della biblioteca Oriani. Orari: dal lunedì al venerdì 8.30–13.30 e lunedì, mercoledì e giovedì 14.30–18.30, sabato e domenica 10–12.30 e 15-18.