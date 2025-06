L’errore fatale: identificato. Il topo d’auto fuggiasco aveva lasciato cellulare e portafogli sulla Volante

Ventisei anni, di origine marocchina, con ultima dimora conosciuta nel Bolognese. È lui il “campione“ che nella notte tra venerdì e sabato a Marina di Ravenna è riuscito a sfondare il finestrino di una Volante e a scappare. Una “impresa“ che ha fatto il giro del web grazie a un video, subito diventato virale, pubblicato sul gruppo Facebook “Welcome to Favelas“.

I poliziotti lo hanno identificato immediatamente anche perché il nostro, nella foga di dileguarsi, ha dimenticato nell’auto sia il suo cellulare che il portafogli: peraltro dentro c’era una carta carburante non sua: e così oltre ai danneggiamenti aggravati, è stato denunciato a piede libero anche per ricettazione.

Dalle verifiche della polizia è emerso che il 4 giugno scorso era stato arrestato dai carabinieri assieme un connazionale sempre a Marina per un furto aggravato da 30 euro collegato a una sortita su un’auto con conseguente resistenza. Ed era stato anche denunciato per possesso di arnesi da scasso. Tutto era accaduto attorno alla mezzanotte quando in zona lungomare i due, ufficialmente senza fissa dimora, avevano aperto alcune vetture in sosta. A un certo punto però uno dei proprietari delle auto si era trovato di fronte ai malviventi che stavano armeggiando e aveva chiamato l’Arma. I due allora erano scappati: tutto inutile perché erano stati individuati poco dopo nascosti sotto alle auto. E allora tra spinte e calci, avevano opposto resistenza per tentare una improbabile fuga.

A quel punto, dopo la convalida, il 26enne era tornato libero con obbligo di firma tre volte la settimana. Dalla questura quello stesso giorno era anche scattato per lui il divieto di fare ritorno per tre anni sul territorio ravennate, evidentemente violato per i fatti di Marina: uguale a ulteriore denuncia. Nel 2021 il giovane, quella volta dal questore di Bologna, aveva ricevuto un avviso orale a cambiare condotta di vita anche per via di grane con gli stupefacenti.

E si arriva così alla fatidica notte di Marina quando il 26enne era stato bloccato dai poliziotti perché sospettato di tentati furti in otto o nove automobili in sosta; e di conseguenza collocato nella vettura in attesa di formale identificazione (non era cioè in stato di arresto). I due agenti lo avevano poi dovuto improvvisamente lasciare lì e, sollecitati da diverse persone, accorrere poco più avanti nei pressi di una discoteca rivierasca per evitare il linciaggio di un 27enne di origine egiziana che aveva rapinato i cellulari a due giovani tra cui una ragazzina di 15 anni malmenata a colpi di catena e lasciata a terra (per lei prognosi di 20 giorni). L’intervento degli agenti è stato compiuto anche per soccorrere la 15enne. Dal punto di vista tecnico, la procura non aveva ritenuto di potere dare seguito all’arresto del 27enne per rapina aggravata e lesioni perché ormai fuori flagranza.

