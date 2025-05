L’investitore della donna uccisa in spiaggia: “Dispiaciutissimo, è una tragedia immane”

Cervia (Ravenna), 25 maggio 2025 – “Il mio cliente è dispiaciutissimo, è una tragedia immane. Non si capacita di come possa essere successo e fa le condoglianze alla famiglia della donna”. A dirlo, raggiunto al telefono dall'Ansa, è l'avvocato Vittorio Manes del Foro di Forlì, che difende Lerry Gnoli, l'autista della ruspa che ieri, sabato 24 maggio, in spiaggia a Pinarella di Cervia ha investito e ucciso Elisa Spadavecchia, 66enne insegnante di inglese della provincia di Vicenza. “Sono 35 anni che fa questo mestiere”, aggiunge il legale del 54enne parlando del proprio cliente.

Gnoli, cesenate e residente a Montaletto di Cervia, è accusato a piede libero di omicidio colposo (è avvenuto in area demaniale e non in strada): dopo averlo interrogato a lungo nella giornata di sabato, i carabinieri l’hanno lasciato tornare a casa.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto in quei tragici momenti Gnoli, alla guida della ruspa per livellare la spiaggia, non si è accorto della presenza di Elisa Spadavecchia nel bagnasciuga, ha effettuato una manovra e l’ha travolta e uccisa. Poi ha spostato il mezzo ma è tornato sul posto e ha collaborato con gli inquirenti. Ora non si capacita di quanto accaduto.

L’uomo era però senza patente: gli era stata revocata dopo che nel marzo 2022 aveva travolto e ucciso un uomo di 83 anni, sempre nella provincia di Ravenna. In quel caso, sì, era stato accusato di omicidio stradale.

Molto attivo sui social, in particolare su Tik Tok, il 54enne posta spesso video relativi alla propria attività di movimento terra. Uno di questi è stato caricato lo stesso giorno della tragedia.