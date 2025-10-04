"L’Esercito in città". Raccolte 1820 firme

Sono state depositate ieri le 1820 firme della petizione della lista civica La Pigna per chiedere l’intervento dell’esercito nel Ravennate attraverso il progetto ‘Strade sicure’. Lanciata in luglio, ha come primo firmatario Francesco Patrizi, padre del 17enne accoltellato in centro storico, noto per le sue dirette Facebook, per la manifestazione ai giardini Speyer (inizialmente definita ‘ronda’) e per le ospitate alla trasmissione radio ‘La Zanzara’. "A fronte degli episodi di criminalità – esordisce Veronica Verlicchi, consigliera comunale della Pigna – che continuano sottotraccia, sollecitiamo il sindaco Barattoni affinché chieda al Ministero l’attivazione dell’operazione ‘Strade sicure’. Non solo, dunque, un presidio dell’esercito in zona stazione, dove certamente c’è un problema, ma anche nel resto del territorio. Non vogliamo militarizzare la città, ma chiediamo un supporto dell’esercito alle forze dell’ordine, che da sole si trovano a gestire un territorio vasto e complicato, per garantire la sicurezza urbana in città, nel forese e nei lidi". Patrizi, su richiesta della Pigna, è primo firmatario della petizione. "Purtroppo, suo malgrado, è diventato un simbolo di quello che sta succedendo a Ravenna", spiega Verlicchi. Patrizi aggiunge: "Ci saremmo aspettati che l’Amministrazione comunale affrontasse un problema che è sotto gli occhi di tutti, cioè quello della sicurezza, della legalità e della giustizia. Mio figlio, purtroppo, è stato vittima di un grave accoltellamento, ma questi atti di violenza sono reiterati. Crediamo che l’immigrazione senza controllo crei un clima pericoloso. Per questo chiediamo l’arrivo dell’esercito, che serva da deterrente alla violenza". Verlicchi punta il dito anche sugli arrivi delle navi di organizzazioni non governative con a bordo migranti. "I continui sbarchi creano inevitabilmente disagio. Questo perché si confonde l’accoglienza, che deve prevedere progetti di integrazione sociale e lavorativa, con le semplici operazioni di sbarco. Anche per questo martedì presenteremo in consiglio comunale una mozione per sollecitare il sindaco a chiedere al Governo una riorganizzazione degli sbarchi che non veda Ravenna come porto d’elezione. La maggioranza, se non la voterà, sconfesserà le parole del sindaco stesso", conclude Verlicchi. Lucia Bonatesta