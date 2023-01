Lesioni, finisce davanti al giudice Ma l’ex marito patteggiò per l’episodio

Lo stesso episodio, risalente al 3 aprile 2021, compare in due denunce: una presentata l’indomani, il 4 aprile, in questura da un 45enne originario del Sud Italia e che vive nel Ravennate, e l’altra presentata quattro giorni dopo, il 7 aprile, ai carabinieri dall’ex moglie di lui, una 42enne, anche lei del Sud Italia e residente nel Ravennate. Proprio quest’ultima, difesa dall’avvocato Cristina Magnani, ieri mattina in tribunale a Ravenna è comparsa davanti al gip Corrado Schiaretti dopo essere stata denunciata per lesioni dall’ex marito, difeso dall’avvocato Manuela Mengucci. Il gip ha però archiviato il procedimento, dichiarando infondata la denuncia dell’uomo. Il motivo? Lo stesso aveva patteggiato il 15 ottobre di due anni fa in un procedimento in cui era imputato per maltrattamenti e lesioni alla ex moglie, relativamente allo stesso episodio del 3 aprile 2021 per cui la donna era stata denunciata dall’ex coniuge.

Il 45enne si era presentato in questura a Ravenna il 4 aprile di due anni fa, riferendo di un episodio avvenuto sotto casa del fratello di lui, dove la ex moglie lo aveva seguito in auto e gli aveva poi scattato delle foto. A quel punto era nata una discussione tra i due con lei che aveva reagito graffiando al viso e schiaffeggiando l’ex marito.

Nella denuncia, presentata dalla donna il 7 aprile 2021 ai carabinieri, invece, lei aveva lamentato che l’ex marito l’aveva seguita in auto, le aveva tagliato la strada impedendole di proseguire e si era impossessato di due telefoni cellulari prima di avere scalciato contro la donna, colpendola.

L’episodio relativo a quest’ultima denuncia era finito in un processo per maltrattamenti e lesioni che vedeva imputato il 45enne il quale, il 15 ottobre 2021, aveva patteggiato. Salvo poi passare da imputato a parte offesa per lo stesso episodio del 3 aprile 2021. Ieri mattina il gip Corrado Schiaretti ha definitivamente archiviato il procedimento che vedeva imputata la ex moglie dell’uomo per l’infondatezza della denuncia presenata dal 45enne.