L’esperto di tecnologia Faggin domani alle 18 alla Classense

Domani, alle 18, nell’ambito di Ravenna Festival, nel chiostro grande della biblioteca Classense ci sarà un incontro con Federico Faggin. Si tratta di una figura di spicco nella storia della tecnologia contemporanea. Negli ultimi anni si è dedicato alla ricerca sulla coscienza, fondando nel 2011 la Faggin Foundation con la moglie Elvia, con l’obiettivo di sostenere studi scientifici incentrati sulla natura della consapevolezza e della realtà.

Faggin sarà ospite di Ravenna Festival per la conversazione con Alessandro Barban, già priore dei Monaci Camaldolesi, dal titolo ’Corpo, mente e spirito riconsiderati’. La ricerca di Faggin è infatti proseguita ribaltando il paradigma “meccanicistico”, secondo il quale la coscienza sarebbe un epifenomeno del cervello, un derivato della materia. In altre parole, il divino nell’universo è in noi e crea…conoscendo.