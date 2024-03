L’esposizione ’Sorelle della luna’

Non mancano le iniziative a Massa Lombarda per ricordare il mondo femminile. Oggi alle 10, al Centro Culturale Venturini, arriva la lettura e laboratorio per bambini “Quando l’arte non era cosa per donne“. Sempre oggi, ma alle 16, presso il Palazzo Zaccaria Facchini di via Saffi 4, ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica di copricapi e abiti ricreati di Giovanna Iside Tabanelli dal titolo “Sorelle della Luna” a cura del Circolo Fotografico Massese. Saranno esposte fotografie di Cristina Baroncini, Patrizia Ghirardini, Loris Buiani e Maurizio Callegati. Si potrà visitare la mostra oggi fino alle 19, domani dalle 10 alle 12, sabato e domenica prossimi dalle 10 alle 12. Per informazioni sul Circolo Fotografico Massese consultare la pagina Facebook dell’associazione; mauriziocalu@libero.it