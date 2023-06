L'estate a Ravenna si anima, tornano Mosaico di Notte, Ravenna Bella di Sera e Ravenna Banda di Sera

L’estate in centro storico si anima anche quest’anno. Tornano Mosaico di Notte e Ravenna Bella di Sera e, per il secondo anno, Ravenna Banda di Sera, il festival delle marching band a cura di Spasso in Ravenna. Una novità sono Le Piazze della Solidarietà, calendario di appuntamenti che daranno modo alle aziende alluvionate di presentarsi e mostrare il loro lavoro e i loro prodotti. Quest’ultima iniziativa partirà DOMANI sera, in occasione della prima apertura serale dei negozi. Lo spazio espositivo gratuito per le attività alluvionate sarà dislocato stasera e i prossimi due venerdì in piazza del Popolo (30 giugno, 7 e 14 luglio), il 21 luglio sarà in piazza Andrea Costa e il 28 luglio in piazza J. F. Kennedy. Ravenna Banda di Sera, invece si terrà tutti i venerdì dal 14 al 28 luglio. Torna anche le visite guidate Mosaico di Notte con nuove proposte anche in orario diurno, in italiano e in inglese e la rassegna si arricchisce di due appuntamenti speciali, stasera e il 1° settembre, con visita a San Vitale, al Mausoleo di Galla Placidia e a Sant’Apollinare Nuovo. Il martedì sera – 11 e 25 luglio, 8 e 22 agosto – appuntamento con il tour di Sant’Apollinare in Classe e del Museo Classis. Inoltre la basilica sarà aperta dalle 19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 23). L’itinerario del mercoledì prevede visita a Sant’Apollinare Nuovo, al Battistero degli Ariani e al Battistero Neoniano. Il Battistero degli Ariani sarà aperto dalle 19.30 alle 23.30. Il venerdì sera, invece, sono in programma due percorsi di visita guidata, il primo a San Vitale, al Mausoleo di Galla Placidia, al Museo Nazionale e alla Domus dei Tappeti di Pietra; il secondo, a luglio, alla Classense. Il Museo Nazionale sarà aperto dalle 19.30 alle 23.30 e la Basilica di San Vitale e Mausoleo di Galla Placidia dalle 21 alle 23. Dalle 21.30 all’interno di San Vitale rassegna musicale Mosaici di note ...di notte a cura del Verdi. Sempre il venerdì, dal 7 luglio al 25 agosto, dalle 21.10, si svolgeranno “Quelle cose belle”: mosaici, melodie e memorie alla Domus dei Tappeti di Pietra, brevi incontri divulgativi con autori e scrittori seguiti da un momento musicale. Infine, alle 21.30 sempre alla Domus dei Tappeti di Pietra Tappeti sonori. Musica dall’antico al romanticismo, a cura del Verdi. Concerto incluso nel biglietto d’ingresso.

Dal 30 agosto al 3 settembre sarà in programma la Settimana di Teodorico. Oltre alle tante proposte serali, dal 1° luglio al 30 settembre, tutti i sabati doppio appuntamento diurno: alle 10.30, Scopri Classe e alle 16 visita alle collezione dei mosaici contemporanei del Mar. Dal 30 giugno al 29 dicembre, tutti i venerdì alle 16, è in programma Speciale mosaico, itinerari a cura delle guide turistiche.

Programma completo: www.turismo.ra.it e su www.visitravenna.it