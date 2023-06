L’estate di Marina in diretta

Tutta l’estate di Marina di Ravenna in diretta grazie a Rse Live Streaming, la videoweb radio che da giugno a fine agosto trasmetterà da una stazione in piazza Dora Markus. Grazie a un progetto nato in collaborazione con la Pro Loco e diverse realtà che hanno sostenuto l’iniziativa, la radio ravennate racconterà gli eventi della stagione estiva della località balneare e ne approfondirà la storia recente con interviste. Stefano Quarucci, in arte Cico, che sta seguendo il progetto della nuova postazione insieme ad Alessandro Perini, spiega: "Rse Marina Summer sarà in un dehor in vetro in piazza Dora Markus e trasmetterà dalle 19 alle 24 in diretta streaming, ci saranno tutti i nostri speaker che si alterneranno". Non mancherà l’intrattenimento musicale. Sempre in piazza Dora Markus è stato allestito un palco per gli eventi dell’estate di Rse Marina Summer.