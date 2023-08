L’estate di Porto Corsini: "L’area camper ha fatto il pieno Ora lavori per aumentarne l’appeal"

A fine anno saranno circa 8mila i camper arrivati nella struttura ricettiva di Porto Corsini. Un buon successo, che si avvicina al risultato del 2022, il migliore anno di sempre, e che la Pro loco di Porto Corsini, gestore dell’area, vuole consolidare con un investimento che arriverà vicino ai 100mila euro.

"Si tratta di lavori necessari a raddoppiare il numero delle attualmente 40 colonnine elettriche disposte sulle 162 postazioni di sosta – spiega il presidente della Pro loco Orio Rossi – oltre ad illuminare il parcheggio delle auto esterno alla piazzola di sosta e a rifare i box docce e i servizi portando tutto all’interno dell’area, oltre a rifare ex novo l’impianto elettrico".

Tutti lavori che aumenteranno l’appeal dell’area già molto apprezzata, soprattutto dai turisti proventi dall’estero, tedeschi in primis. E che potrebbero riflettersi in un allungamento, oltre agli attuali 4 anni, della concessione per la gestione dell’area da parte dell’Autorità Portuale. "Per noi si tratta di lavori importanti e dobbiamo rientrare dai costi quindi – spiega Orio Rossi – riteniamo di chiedere una tempistica un po’ più ampia; del resto il nostro lavoro ha un forte impatto sulla realtà di Porto Corsini che ora si trova anche fare i conti con la grande mole di traffico, tra auto, camion e bus, generato dalle crociere".

Un business, certo, ma non solo. "Naturalmente – continua Rossi – lo sviluppo delle crociere ci fa piacere perché porta turismo al paese ma porta anche traffico che insiste su una sola strada, via Molo San Filippo, traffico che una sola via non può sostenere. La nostra proposta, che vorremmo poter illustrare in un tavolo di confronto con gli enti locali e tutte le autorità preposte, è quella di utilizzare la via Guizzetti adattandola alle esigenze del traffico di auto e camion e creando un anello che darebbe respiro all’attuale viabilità. Il tutto a beneficio del paese".

Un paese che la Pro loco di Porto Corsini sostiene da tanti punti vista e sul quale riversa gli utili che arrivano dalla gestione dell’area camper. Dai fuochi d’artificio della festa di mezza estate, alle luminarie natalizie, dalla festa di Halloween alla biblioteca che gestisce oltre 6mila volumi. "La nostra forza – spiega – è che ci serviamo solo collaborazioni gratuite e che la gente si impegna. Basta pensare che con la festa dell’ospitalità di inizio agosto abbiamo messo a tavola, gratis, 740 persone con 150 kg di salsiccia, 50 kg di cipolle e 15 kg di ciambella; abbiamo chiesto un contributo di solidarietà per gli alluvionati e siamo riusciti a raccogliere 2830 euro; a fine anno, grazie ad una miriade di iniziative, saremo a quota 6mila euro e a Natale decideremo come impiegarli". Intanto stanno terminando i lavori per il presepe (che sarà collocato nei pressi della rotonda verso Marina Romea) e si sta preparando il “tragitto pauroso” di Halloween.

Giorgio Costa