L’estate "militante" del Pd "Riavvicinare alla politica gli astensionisti di sinistra"

Sarà un’estate ‘militante’ per il Partito Democratico ravennate per riavvicinare alla politica gli astensionisti di sinistra in vista delle prossime amministrative, per far sì che alla Romagna alluvionata arrivino fondi e ristori al 100%, e per riaccendere il confronto sulle tematiche sociali. Questi i punti al centro del documento approvato durante l’ultima direzione provinciale del PD. "Dobbiamo tornare a essere un punto di riferimento per chi si riconosce nella Sinistra – spiega il segretario Alessandro Barattoni –. E far questo è necessario rinsaldare il legame con gli elettori, come già deciso all’indomani dei risultati del 25 settembre e poi confermato dopo l’elezione di Elly Schlein. Per questo motivo, è un fatto politico positivo l’entrata collettiva di Articolo uno e di Emilia Romagna Coraggiosa che dovrà essere seguito da una discussione politica vera, con chi fa già parte del PD e con chi aspetta di capire come sarà. Per costruire un nuovo PD serve, dunque, una linea politica chiara, alleanze larghe sul modello di quelle costruite a Faenza e a Ravenna e uno stretto rapporto col civismo".

Per raggiungere questo obiettivo, Barattoni crede nell’importanza di una migliore selezione e formazione della classe dirigente e propone la creazione di dipartimenti tematici a livello provinciale per poter discutere di sanità pubblica, di casa e politiche abitative, di lavoro, di politiche industriali e di transizione ambientale. Nei prossimi giorni, tutti gli iscritti al PD riceveranno un invito a iscriversi a questi gruppi. "Lo dobbiamo alle famiglie e alle imprese – aggiunge Barattoni – che vivono in un Paese in cui l’inflazione e il rialzo dei tassi di interesse stanno spingendo le prime verso la povertà e le seconde verso la chiusura. Il governo infatti minimizza e tende a colpevolizzare chi è in difficoltà". Una seconda questione che sta a cuore al PD è la gestione del post alluvione che ha in pratica colpito tutti i comuni ravennati. "la situazione è complicata – commenta il segretario provinciale – e va gestita con chiarezza da parte di tuti. Il governo deve dire cosa intende fare sui ristori, gli indennizzi e la riprogettazione del territorio. Non servono ‘mance’ ma ciò che è necessario. Di certo non bastano i fondi al momento messi a disposizione. Vogliamo che vengano mantenute le promesse fatte. I romagnoli hanno contribuito con le loro tasse a sostenere l’Italia, ora devono essere aiutati. Non si pensi di risparmiare grazie agli aiuti ricevuti grazie alla solidarietà. Ci spiace invece constatare che l’obiettivo della destra sia quello di far calare il silenzio per stanziare meno soldi e far sfogare la rabbia verso le amministrazioni locali governate dal PD". Svelate le date della ‘Festa nazionale 2023’ che si terrà al pala De André dal 30 agosto all’11 settembre, con lo scopo di riaccendere il confronto sui temi sociali e proseguire le raccolte fondi per contribuire alle necessità degli enti locali.

Roberta Bezzi