L’estate non finisce mai. In mostra (anche) Schifano

Dal 17 maggio al 22 giugno 2025, Magma presenta Endless Summer, prima edizione di un ciclo espositivo triennale al Magazzino del Sale, che esplora la curatela come azione collettiva: una visione multicentrica capace di riflettere la complessa dinamicità dei linguaggi artistici contemporanei. Endless Summer propone un’esperienza partecipata e radicata nell’idea di dialogo, in cui 8 curatrici e curatori di generazioni differenti, hanno invitato 43 artiste e artisti visivi – tra cui troviamo i nomi più noti della scena italiana contemporanea – a riflettere sull’estate come eterna possibilità: una stagione in cui il tempo sembra dilatarsi, la luce governa i giorni e gli spazi, lasciando emergere nuove forme di percezione verso cui proiettare prospettive e desideri dirompenti.

Il progetto espositivo si radica in questa temporalità sospesa, evocandola come condizione mentale prima ancora che climatica, come esperienza in cui l’intensità sentimentale si mescola alla fugacità, l’entusiasmo si fonde con la nostalgia. Il progetto trae ispirazione dall’omonimo documentario sul surf diretto da Bruce Brown a metà degli anni Sessanta, dove il regista segue alcuni surfisti intorno al mondo, in un viaggio tra in due emisferi del globo terrestre alla ricerca di un’estate che si prolunghi tutto l’anno. Endless Summer evoca proprio questo paradosso, l’idea di un’estate che non finisce mai, che si prolunga oltre la sua stessa durata, rivelandosi un sogno impossibile, un mito.

Le opere selezionate dalle curatrici e dai curatori – appartenenti a uno spettro di pratiche artistiche che va dalla grande alla piccola pittura, dal video alla scultura, dalla fotografia al collage – si intrecciano in una sorta di jam session.

La direzione artistica: Viola Emaldi, Alex MontanaroArtiste e artisti: Yuri Ancarani, Thomas Berra, Thomas Braida, Ermanno Brosio, Martina Bruni, Michele Bubacco, Jacopo Casadei, David Casini, Francesco Cavaliere, Goldschmied & Chiari, Adelaide Cioni, Giovanni Copelli, Lucia Cristiani, Rudy Cremonini, Giovanni De Francesco, Roberto DePinto, Jeremy Deller, Ettore Favini, Roberto Fassone, Oliviero Fiorenzi, Christian Holstad, Mino Luchena, Lorenzo Mason, Jonathan Monk, Davide Monaldi, Luca Nostri, Ornaghi & Prestinari, Bruno Peinado, Alessandro Pessoli, Marta Pierobon, Leonardo Pivi, Aronne Pleuteri, Luigi Presicce, Andrea Renzini, Salvo, Pierluigi Scandiuzzi, Mario Schifano, Lorenzo Scotto di Luzio, Patrick Tuttofuoco, Thea Vallé, Vedovamazzei, Flaminia Veronesi, Carlo Zauli.

Ingresso gratuito