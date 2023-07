L’eterna gioventù di Maggiani Il mito di una dinastia di ribelli

L’associazione degli amici della biblioteca ’Libertaria Armando Borghi’, in collaborazione con la biblioteca Comunale “Luigi Dal Pane” e con il patrocinio del Comune di Castel Bolognese, organizza un incontro con lo scrittore Maurizio Maggiani, per presentare il suo romanzo “L’eterna gioventù” (Feltrinelli, 2021).

L’appuntamento è per domani sera, con inizio alle ore 21, a Castel Bolognese presso il centro sociale ‘La torre’ in via ia Umberto I° 48. A presentare e dialogare con l’autore sarà Massimo Ortalli. Accompagnerà musicalmente la serata Gianluigi Tartaull. Ingresso libero.

Maurizio Maggiani (Castelnuovo Magra, 1951) è uno dei più noti scrittori italiani. E’ autore di numerosi libri, tra cui: ’Màuri Màuri’ (1989); ’Il coraggio del pettirosso’ (1995; vincitore dei premi Viareggio Rèpaci e Campiello); ’La regina disadorna’ (1998; premi Alassio e Stresa); ’Il viaggiatore notturno’ (2005; premio Strega); ’Meccanica celeste’ (2010); ’Il romanzo della Nazione’ (2015; premio Elsa Morante); ’L’amore’ (2018).

Di recente ha pubblicato il libro ’Quello che abbiamo perduto. Quello che abbiamo salvato’, incentrato sull’alluvione nel Faentino, dove Maggiani risiede, con il contributo della giovane fotografa Nicoletta Valla.