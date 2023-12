Letizia è una e trina

Tre grandi donne, due guerre mondiali, un sottile fil rouge a unirle: uno stesso nome, un unico destino. ’Letizia va alla guerra. La suora, la sposa, la puttana’, spettacolo scritto e interpretato da Agnese Fallongo insieme all’accompagnamento musicale dal vivo di Tiziano Caputo, in scena al Teatro Goldoni di Bagnacavallo questa sera alle 21 per la rassegna ’Teatri d’Inverno – sguardi sulla drammaturgia contemporanea’, è un racconto tragicomico, di tenerezza e verità. Un omaggio alle vite preziose di persone “comuni”, che, pur senza esserne protagoniste, hanno fatto la Storia. Tre donne del popolo, irrimediabilmente travolte dalla guerra nel loro quotidiano, che si ritroveranno a sconvolgere le proprie vite e a compiere, in nome dell’amore, piccoli grandi atti di coraggio.

La pièce, ideata e diretta da Adriano Evangelisti, è prodotta dal Teatro de Gli Incamminati. La prima Letizia è una giovane sposa, partita dalla Sicilia per il fronte carnico durante la Prima Guerra Mondiale, nella speranza di ritrovare suo marito Michele. La seconda Letizia, invece, è un’orfanella cresciuta a Littoria (Latina) dalle suore e riconosciuta dalla zia solo dopo aver raggiunto la maggiore età. Infine c’è Suor Letizia, un’anziana sorella dalle origini venete e dai modi bruschi. Biglietti: 10 euro (intero), 5 euro (ridotto per under 29). Diritto di prevendita: 1 euro; Vivaticket