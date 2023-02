Letizia Lodi illustra la Madonna di Porto

A conclusione del ciclo di conversazioni di febbraio, Letizia Lodi parlerà del capolavoro di Ercole de’ Roberti, raffigurante la splendida ’Madonna di Porto’, che avrà notevole influenza sulle grandi pale romagnole del Cinquecento (appuntamento oggi alle 17.30 al Museo Nazionale, in via San Vitale 17). La Pala portuense fu realizzata per la Chiesa di Santa Maria in Porto Fuori a Ravenna tra il 1479 e i 1481, e dal 1811 si trova alla Pinacoteca di Brera. La storica dell’arte illustrerà le tematiche iconografiche del dipinto, che riflettono la raffinatezza della cultura artistica di Ercole de’ Roberti, oggetto anche della mostra ’Rinascimento a Ferrara’ recentemente inaugurata a Palazzo dei Diamanti. La conversazione verterà anche sulle tecniche esecutive, come l’underdrawing, e sulle vicende espositive, come la centralità della pala negli allestimenti di Brera sin dalla direzione di Corrado Ricci.