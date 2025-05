Lettera al futuro sindaco della mia città

Caro futuro sindaco, questa città non è solo un luogo sulla mappa, né un insieme di muri e strade da amministrare con numeri e bilanci. Ravenna è fatta di storie, di voci che hanno visto troppe promesse dissolversi come nebbia all’alba, di mani che hanno spalato il fango mentre chi governava parlava di soluzioni. Chi oggi aspira a guidarla dovrà sapere che il fiume non ascolta i proclami, non legge i programmi elettorali, non tiene conto delle bandiere che cambiano. Quando arriva, arriva. E non chiede permesso. La sua forza sta nell’indifferenza, così come la forza di chi resiste sta nel non credere più alle parole vuote. Se domani sarai tu a decidere per questa città, sappi che la gente di Ravenna non chiede miracoli, ma verità. Non vuole sentire promesse che si sfaldano alla prima piena, ma vedere mani che lavorano, decisioni che pesano più delle frasi ben confezionate. Governare questa città non significa solo rappresentarla, ma esserne parte, sentirne il respiro, riconoscerne le ferite e capire che servono anni, decenni, per scardinare la logica dell’attesa e dell’inganno. Se hai davvero la forza di farlo, dimostralo. Non con discorsi, ma con scelte che restano quando l’acqua tornerà a salire. Perché Ravenna sa aspettare. Ma sa anche ricordare! Grazie. Un semplice cittadino G.B.