Lettera all’uomo violento: "Perché le fai del male?"

Uomo violento, cosa ti ha portato a farle del male? Uomo violento, come ti senti quando la tua ragazza esce di casa con un rossetto “troppo provocante”? Uomo violento, vedere quei lividi provocati da te sul volto della donna che pensi di amare, non ti fa nessun effetto?

Uomo violento, come fai a guardare negli occhi senza vergogna una donna che è obbligata ad amarti? Uomo violento, come fai ad apprezzare lo sguardo di una donna terrorizzata da te? Uomo violento, quando ti specchi cosa vedi, un uomo o un femminicida? Si mescolano mai questi due lati di te? Uomo violento, perché vuoi a tutti i costi essere degno della donna che “ami”, talmente tanto da escludere le altre persone dalla sua vita? Uomo violento, se sei innamorato di una donna, perché rovinarle la vita? Perché togliergliela?

Uomo violento, chiamarti uomo è un insulto a chi lo è davvero. Entrare nella tua testa per capire anche solo una piccola parte di ciò che ti ha portato ad ucciderla mi riesce così difficile. Tu dici di amarla. “Amarla”. E invece la uccidi.

"Non sopportavo l’idea che potesse non appartenermi". Lo dici, lo pensi, con una naturalezza che dà i brividi. Hai tolto la vita ad una persona, l’hai distrutta a quelli che le volevano bene e il motivo era “la amavo troppo per vederla senza di me”. No, non è questo. Tu non amavi una donna che picchiavi. Tu non amavi una donna che manipolavi. Tu non amavi una donna che volevi possedere. La verità è che vuoi solo avere una donna che ti faccia sentire potente. Questa però non è la definizione di donna. Una donna deve essere libera di amare, di pensare, di vestirsi come vuole, libera di vivere e tu non vuoi accettarlo. Tu vuoi un robot senza cervello, da programmare per avere la schiava perfetta. È questa la persona che dici di amare?

In questi ultimi anni si parla così tanto di femminicidio che tu, uomo violento, sei ormai al centro di molti discorsi. Ma io mi chiedo come sia possibile che tu, per la tua insicurezza o diventato cieco per la gelosia, possa distruggere una vita. E mi chiedo come sia possibile che questo continui a ripetersi quasi ogni giorno, anche in contesti definiti non problematici. Io, che sono appena un’adolescente, trovo che tutto questo sia ridicolo e mi sento destabilizzata davanti a tanta assurdità. Ma soprattutto mi sento terrorizzata da te, che sei uno come noi e ti nascondi dietro la figura del fidanzato e del marito perfetto, quando in realtà la tua indole non è amare, ma uccidere.

Greta Evangelisti, classe 3^D Istituto Comprensivo Cervia 2

Professoressa Viola Tiozzi