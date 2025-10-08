Sofia, lettera a Mattarella: “Voglio diventare come te”. La risposta del Presidente

Ravenna, 8 ottobre 2025 – Avrebbe voluto incontrarlo di persona, ma, quando è venuto a Ravenna lo scorso aprile, era a scuola. Così, calamaio, pennino e inchiostro alla mano, ha deciso di scrivergli una lettera. “Caro Presidente, mi chiamo Sofia Guglielmelli, ho 11 anni e vivo a Ravenna. Le scrivo perché da grande vorrei diventare, proprio come lei, Presidente della Repubblica”.

Per giorni Sofia ha guardato nella buchetta della posta più volte al giorno: al rientro da scuola, prima di cena, la mattina quando usciva di casa. Finché, dopo neanche tre settimane, la lettera – con sigillo della Repubblica Italiana e scritta a mano - è finalmente arrivata.

La lettera dal Quirinale

“È stato l’unico giorno in cui non avevo controllato – racconta Sofia -. Avevo guardato la buchetta all’ora di pranzo, tornata da scuola e non c’era niente. Poi, siamo usciti e quando siamo tornati ci ha guardato mio papà. Vista l’eleganza, pensava fosse l’invito per un matrimonio. Ma poi abbiamo guardato bene e abbiamo visto la scritta ‘Presidente della Repubblica’. Io ho iniziato a saltare e a correre: ero contentissima, dalla gioia sono perfino caduta dalle scale. Quando siamo saliti, l’abbiamo aperta e letta: “Cara Sofia ti ringrazio per la tua lettera e per le tue espressioni (o impressioni) così cortesi nei miei confronti. Ti invio tanti auguri per il mio futuro”. È stato bellissimo. Gli avevo scritto che lo ammiravo e che volevo diventare come lui”.

Sofia, le passioni e l’ammirazione per il Capo dello Stato

Sofia ha iniziato da un mese la prima media, le sue materie preferite sono Storia e Scienze, al momento ha in lettura ’La mafia spiegata ai ragazzi’, ma le piace anche ascoltare la musica e ballare.

“Quando ero piccola, ho iniziato a guardare al telegiornale quello che succedeva e a interessarmi perché ho capito che il mondo ha bisogno di aiuto e che il futuro è nelle nostre mani. Alla tv, ascoltavo spesso i discorsi di Mattarella. Diceva cose importanti per il bene di tutti. Così ho capito che da grande sarei voluta diventare come lui, per fare qualcosa per gli altri”, racconta. In casa, ne parlava già da tempo, ma i genitori pensavano si trattasse un’idea passeggera.

Un sogno: diventare Presidente della Repubblica

Invece, in prima elementare, al compito ‘Da grande vorrei diventare…’ ha risposto ‘Presidente’, disegnandosi alla scrivania: davanti faldoni di documenti, alle spalle la bandiera italiana e ai piedi un cagnolino. Negli anni, poi, ha coltivato il suo interesse per la politica leggendo e partecipando alla Consulta dei Ragazzi. “Da Presidente – racconta Sofia -, vorrei fermare le guerre, perché siamo tutti uguali. Poi, migliorare me stessa e gli altri, cercando di esse tutti meno superficiali. Vorrei dare più scuole ai ragazzi con più attività e più centri sportivi. Poi, allargare i marciapiedi perché ci passino le carrozzine delle persone disabili”. Ma la strada è ancora lunga: “Prima devo finire le scuole, poi studierò Giurisprudenza a Parma, proprio come Mattarella. Dovrò cercare di diventare sindaco, poi presidente della Regione e fare tanti lavori. Infine, ovviamente, dovrò essere eletta”.