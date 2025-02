’Lettere al buio’ alla Trisi per tutti gli amanti del cinema

Questa sera alle 20.30, nella Sala Codazzi della Biblioteca Trisi di Lugo, si terrà l’appuntamento dedicato a tutti gli amanti del cinema dal nome ’Lettere al buio’. Il Caffè Letterario è pronto ad accogliere 14 capolavori del cinema mettendo in palio tanti premi per i partecipanti.

Una serata imperdibile per tutti i cinefili che avranno l’occasione di cimentarsi nel grande cinema di tutti i tempi attraverso un gioco divertente e interattivo. I partecipanti saranno invitati a leggere, in coppia con un lettore sorteggiato fra i presenti, un brano tratto dalla sceneggiatura di un film più o meno famoso. I coraggiosi volontari che se la sentiranno di leggere, potranno entrare nelle parti dei grandi personaggi e attori che hanno fatto la storia della “settima arte”.

Ovviamente, non si è obbligati a leggere, e i più timidi parteciperanno comunque in modo attivo al gioco cercando di capire dalla lettura di improvvisati attori, di quale film si tratti, quale regista lo ha diretto e l’anno in cui è stato girato. Alla fine, quando tutti avranno espresso la propria opinione, si rivedrà lo spezzone originale del film in questione sul grande schermo della sala.

Un’occasione imperdibile non solo per mettere alla prova le proprie conoscenze sul vasto mondo della storia del cinema, ma anche per passare una serata in compagnia di persone che condividono e apprezzano la stessa passione. La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico (escluse le serate conviviali). Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it.