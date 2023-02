Lettori Volontari per i piccoli sabato in biblioteca

Sabato 25 febbraio alle 10.30, alla biblioteca comunale ‘Maria Goia’ di Cervia, l’appuntamento è con i Lettori Volontari del progetto ‘Nati per Leggere’, che proporranno letture a bambini da 0 a 6 anni.

I Volontari leggono storie ad alta voce ai bambini e ai loro genitori per stimolare in entrambi il piacere della lettura. Obiettivo dei Lettori è dimostrare come la lettura possa essere un’esperienza divertente e coinvolgente, che ogni genitore può ripetere in ambito familiare, quale gesto quotidiano.

Per ulteriori informazioni si può chiamare lo 0544.979384 o scrivere una mail a [email protected]