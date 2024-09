Letture ad Alfonsine ’Una stagione di libri a Casina Monti’

Avrà inizio sabato 25 settembre la rassegna ’Una stagione di libri a Casina Monti’ ad Alfonsine, in via Passetto 3. In calendario sei incontri con gli autori nel piccolo edificio recentemente riqualificato che si trova nel cortile di Casa Monti. Sabato 25 settembre ci sarà la presentazione di Ora e sempre (Danilo Montanari editore, 2024), storie dalla resistenza di Guido Ceroni. Mercoledì 2 ottobre inaugura il 28esimo anno accademico dell’Università popolare per

adulti "Umberto Pagani" con la presentazione di Transatlantica (Romagna & America) (Il Ponte vecchio, 2024): vicende, personaggi, luoghi della lunga relazione tra Romagna e America a cura di Eraldo Baldini e Alberto Pagani.

Giovedì 3 ottobre Fra la gente (Minerva edizioni, 2024), un racconto che parte dal garage di casa e arriva alla vita politica dell’Emilia Romagna scritto da Andrea Corsini, assessore regionale.

Martedì 15 ottobre Lorenza Babini presenta Stanze (Moretti & Vitali editori, 2024): sogni, nebbia e avventure .

Martedì 22 ottobre doppia presentazione Stai dalla parte del mondo (2020) e Non meritiamo bellezza (2022) di Ada Sangiorgi, entrambi editi da Bibi Book. Martedì 29 ottobre chiude la rassegna Cosa succede dopo Alice (Book Tribu, 2023) di Chiara Fraternale.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e inizieranno alle 20.30. La rassegna nasce dalla collaborazione tra il Comune di Alfonsine e l’Università

popolare per adulti "Umberto Pagani".