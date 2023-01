Letture animate a San Pancrazio

Dopo l’appuntamento con la lettura della ’Filastrocca di Pinocchio’ del 2 gennaio, domenica , alle 15.30, al museo della Vita contadina in Romagna, a San Pancrazio, il gruppo di lettrici volontarie’Le Faville’ torna ad intrattenere i presenti – e in particolare i più piccoli – con divertenti letture animate, adatte a chiunque ami la lettura e voglia passare un momento di spensieratezza.

Il museo della Vita contadina in Romagna si trova a San Pancrazio, in via XVII Novembre 2a.

Sito internet: www.vitacontadina.ra.it.