Letture animate e laboratori per i 10 anni della biblioteca

La Biblioteca Comunale di Russi festeggia i suoi primi 10 anni all’ex macello, dove si trasferì nel 2013 (siamo in via Godo Vecchia 10). Per festeggiare il decennale, il Comune di Russi organizza un

ricco calendario di iniziative. Domani (i posti sono esauriti) letture animate in biblioteca per bambini dai 3 ai 7 anni. Sabato ’Lasciatemi Giocare’ dalle 14.30 alle 18.30. CaiMercati – Giochi di Strada allestirà gli spazi della biblioteca con

aree gioco e travestimenti, per dare spazio alla creatività e al divertimento. Prenotazioni: 0544587640.