Letture Classensi. Dante non invecchia mai. Si riparte con la ’Vita nova’

Tornano giovedì le Letture Classensi, organizzate in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, campus di Ravenna. Il nuovo ciclo di appuntamenti, curato da Nicolò Maldina, professore di letteratura italiana, in particolare medievale e moderna, all’Università di Bologna, ha come titolo “Dante poeta d’amore. La Vita nova tra Firenze e le stelle”. "Le Letture Classensi – dichiara l’assessore alle Politiche culturali Fabio Sbaraglia –, rappresentano una delle espressioni più autentiche della vocazione culturale di Ravenna: un luogo dove la ricerca accademica incontra la divulgazione, e la riflessione più alta sul pensiero dantesco dialoga con la curiosità e la partecipazione dei cittadini. Con il nuovo ciclo dedicato alla Vita nova, Ravenna conferma il proprio ruolo di centro di produzione intellettuale d’eccellenza, capace di intrecciare studi filologici, interpretazioni artistiche e percorsi di mediazione culturale". La Vita nova è una raccolta di poesie ispirate dall’amore per Beatrice accompagnate da brani in prosa, in cui Dante, ci racconta la storia di un sentimento di eccezionale purezza.

Nella ’Vita nova’ Dante ridefinisce il perimetro della lirica d’amore medievale, ribaltando il rapporto di forza tra Amore e Ragione e ipotizzando la possibilità di un sentimento che sopravviva alla morte fisica della donna amata. Così facendo, Dante apre la strada alla grande codificazione operata da Petrarca nel Canzoniere e, dunque, ci aiuta a meglio comprendere la genesi medievale della lirica amorosa moderna.

"Il ciclo delle Letture Classensi – sottolinea la direttrice della Biblioteca Classense Silvia Masi – continua l’approfondimento sulla critica dantesca esplorando l’aspetto più elegiaco della produzione del poeta e siamo certi che i numerosi esperti di livello nazionale che parteciperanno sapranno interessare gli studiosi ma anche il pubblico di lettori e appassionati di Dante". Primo appuntamento giovedì alle 17.30 con Luca Lombardo (Università degli studi di Bergamo) e Giulia Gaimari (University of Toronto) con ’La Vita nova tra i libri di Dante. Fonti, tradizioni e modelli’; modera Nicolò Maldina.