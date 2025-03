Letture dantesche al teatro comunale

Alle 20.45 di stasera avrà luogo la quinta edizione di ’Dante par Ross’, iniziativa dedicata ai luoghi e ai personaggi ravennati presenti nella Divina Commedia. L’Amministrazione Comunale di Russi, in collaborazione con le associazioni del territorio (Pro Loco, Scuola di musica comunale Antonio Contarini, Artej - ritagli d’arte, Ettore Masoni, IdeaDanza Russi e il gruppo di lettura “Le Faville”), promuove ed organizza presso il teatro comunale della Città (via Cavour. 10), una serata dantesca speciale, con le letture di versi della Divina Commedia curate da Donata Utili, Elio Pezzi, Luigi Rusticali, dalle Faville Jacta Gori e Sabrina Mansi e dagli allievi della Scuola di Teatro diretti da Giulia Torelli. Le letture saranno alternate alle coreografie curate da Patrizia Abbate, eseguite dagli allievi della scuola di danza, e ai brani musicali proposti dalla Scuola di musica comunale. A fare da cornice, una presentazione che raccoglierà le opere realizzate per l’occasione dagli artisti dell’associazione Artej - ritagli d’arte. Ingresso libero e gratuito.