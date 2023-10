Alle 17.30 di oggi il Punto Lettura Classe (Via Classense 29, Classe) ospita un nuovo appuntamento con la poesia a cura di Rinascimento Poetico. Molte le letture in programma, tra le quali due poesie tratte da “Sentimento del Tempo”, seconda raccolta di Giuseppe Ungaretti, una lirica dantesca composta dal Sommo Poeta per la “Vita Nova” e i versi della poetessa Angelica Tosoni. Ingresso libero, per informazioni 0544473678