Letture e laboratori per bambini alla libreria Moby Dick di Faenza

La libreria Moby Dick di Faenza (via XX Settembre, 3b) organizza un ciclo di incontri per i piccoli lettori: ’I giovedì della Balena’. Si tratta di tre letture e laboratori che si terranno un giovedì al mese. Il primo appuntamento è in programma oggi alle 17.

Le note del ’Carnevale degli animali’ di Camille Saint-Saens ci accompagneranno in una lettura animata, seguita da un piccolo laboratorio con le maschere ispirate alla nota sinfonia.

Il pomeriggio è gratuito e consigliato per bambini dai 3 ai 6 anni. Per ragioni di spazio è consigliata la prenotazione telefonando al numero 0546663605 o inviando una mail all’indirizzo [email protected]

Gli altri incontri in programma, sempre alle ore 17, sono previsti giovedì 23 marzo, con ’Benvenuta primavera’ (età consigliata 3-6 anni) e giovedì 20 aprile con ’Il mio amico libro’ in occasione della Giornata mondiale del Libro (età consigliata 6-10 anni)