Letture e musica per ricordare. Saturno Carnoli

L’associazione culturale ‘Tessere del 900’ vuole ricordare, a cinque anni dalla scomparsa, Saturno ‘Nino’ Carnoli (nella foto), uno dei fautori della scoperta dei mosaici realizzati durante il Ventennio nel salone d’onore della Casa del Mutilato di Ravenna e tenuti nascosti per oltre mezzo secolo.

L’appuntamento è per domenica alle 18.30 al Salone dei mosaici, ristorante Valentino in via IX Febbraio 1 a Ravenna, con un aperitivo dove saranno serviti i cocktail preferiti di Carnoli, il Negroni e l’Americano, a cura del ristorante Valentino.

Paolo Cavassini e Roberto Magnani leggeranno ‘Sulla propaganda come artee sull’ipotesi di rifare il mosaico distrutto’, il dialogo fra Nino e Ivan Simonini sui mosaici del salone, mentre Cesare Albertano leggerà un brano da ‘E fiscion’.

Alessandro Luparini sceglierà i vinili degli artisti più amati da Nino: Velvet Underground, Joan Baez, Bob Dylan, ma anche Chet Baker e la disco anni ‘80.

Le Edizioni del Girasole omaggeranno tutti i presenti del libro di Nino ‘Sull’unicità dei mosaici ravennati. Dialogo fra un vecchio mosaicista e un giovane turista’, Edizioni del Girasole 2019.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. L’aperitivo con cocktail e stuzzichini costa 15 euro. La prenotazione è consigliata e si può effettuare inviando una mail all’indirizzo info@tesseredel900.it.