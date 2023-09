Letture per bambini e anziani. E un ricordo della piccola Sofia

Tornano gli appuntamenti ’Andiamo a trovare i nonni’ organizzati dall’associazione ’Dalla parte dei minori’ in collaborazione con il Consorzio Solco Ravenna. L’iniziativa è dedicata ai bambini delle scuole dell’infanzia e agli anziani che risiedono nelle Case residenza con l’obiettivo di far loro vivere un pomeriggio di festa e condivisione, con l’ascolto di fiabe e storie lette dai volontari di ’Nati per leggere’. Appuntamento oggi, dalle 16.30 alle 18, alla Rosa dei Venti. Verrà coinvolta anche l’associazione ’La ruota Magica’ e saranno lette storie scritte in comunicazione aumentativa alternativa. Ci saranno inoltre i compagni di classe di Sofia e i suoi genitori, che ricorderanno la bambina ravennate scomparsa lo scorso anno.