Letture per bambini fino all’età di sei anni alla biblioteca comunale

Per avvicinare i bambini al mondo dei libri, la biblioteca ’Maria Gioia’, in via Circonvallazione Edoardo Sacchetti, 111, propone un appuntamento con letture animate nel quale, assieme ai loro genitori, i bimbi possono assaggiare il fascino degli albi illustrati attraverso una narrazione teatrale adatta alla loro sensibilità e gusto.

La prossima lettura animata si terrà nella biblioteca comunale martedì alle 16.45, nello Spazio 0-6 anni (piano terra). Per informazioni contattare il numero di telefono 0544979384; [email protected]