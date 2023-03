Letture per grandi e per bambini

Appuntamenti alla biblioteca Trisi di Bagnacavallo con divagazioni al Globo e al Museo Baracca. Oggi alle 17, appuntamento alle librerie.Coop (centro commerciale Globo) con “Ala mala misti cala, cili mela puf”, letture in tante lingue a cura dei volontari di Nati per Leggere e Mamma Lingua rivolte ai bambini da 3 anni. Domani alle 17 i volontari di Nati per Leggere si trasferiscono al Museo Baracca per “Una passeggiata tra le nuvole”, rivolto a bambini da 3 anni. Un’occasione unica per ascoltare letture in un luogo di grande bellezza come il museo dedicato all’asso degli assi dell’aviazione italiana. Giovedì 16 marzo, alle 17.30 in sala Codazzi della biblioteca, secondo appuntamento della rassegna “Sguardi di donne - un percorso di scrittura al femminile” con la presentazione del libro di poesie in dialetto romagnolo di Agnese Fabbri “Stagioni”.