Letture per la Manfrediana. La rassegna per raccogliere fondi

Karen Blixen e Elena Bucci aprono il terzo ciclo delle letture ‘Capricci del destino’, domani alle 21 al teatro Fellini di Faenza. Una rassegna ideata da Maria Grazia Ghetti con il gruppo di lettura ‘La stanza di Virginia’ per raccogliere fondi con cui arricchire gli scaffali della biblioteca Manfrediana, danneggiata dall’alluvione della primavera del 2023. Bucci, la pluripremiata attrice di origine russiana dà voce a ’La storia immortale’ di Karen Blixen, autrice danese che fra gli altri ha scritto ’La mia Africa’.

"Leggo una riduzione del racconto – afferma Bucci – sennò sarebbe troppo lungo. Una riduzione che non mortifica la bellezza della scrittura di questa storia, che racconta il potere delle storie ponendo moltissimi interrogativi. Mi accompagna con la chitarra Andrea Fabbri, bravissimo musicista faentino che avevo visto sempre nell’ambito di questa rassegna, un anno fa al fianco di Marco Sgrosso. Sono contenta di essere stata coinvolta da Maria Grazia Ghetti in questa iniziativa a favore di una biblioteca, luoghi magici di confronto e dialogo, e della Manfrediana in particolare. E sono contenta che mi sia stata proposta Karen Blixen, scrittrice che ho sempre molto amato".

Attrice, vissuta a Bologna, rientrata a Faenza sua città natale da alcuni anni a Faenza, Maria Grazia Ghetti con alcune amiche ha dato vita al gruppo di lettura ‘La stanza di Virginia’, a cui aderiscono una quarantina di persone. "All’inizio ci siamo appoggiate alla libreria Moby Dick,– racconta – poi alla biblioteca pubblica. Con l’alluvione ci siamo chiesti cosa potevamo fare per la biblioteca. Di qui è nata l’idea di ‘Capricci del Destino’ (il titolo di una raccolta di storie della Blixen) racconti letti in pubblico da attori. Il tema è femminile, del resto il nome del gruppo ‘La stanza di Virginia’, sottinteso Woolf, mi pare esplicito".

Si apre quindi domani con Bucci che legge le vicissitudini del il signor Clay della Blixen, in novembre Marco Sgrosso dà voce a Wildermuth, personaggio di Ingeborg Bachmann, chiude il ciclo, in dicembre, Maria Grazia Ghetti con l’imperatore Adriano di Marguerite Yourcenar.

Claudia Liverani